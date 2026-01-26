إعلان

بالصور- مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

09:14 م 26/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مي سليم تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    مي سليم من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 5 صورة
    الفنانة مي سليم
  • عرض 5 صورة
    مي سليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.
وظهرت مي سليم بإطلالة كاجوال شبابية أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
آخر أعمال مي سليم الفنية
كانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

أعمال تنتظر عرضها مي سليم قريبا
تشارك الفنانة مي سليم بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

اقرأ أيضا:
مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين

أشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى

مي سليم نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
مصراوى TV

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
مصراوى TV

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل
اقتصاد

شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026