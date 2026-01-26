بالصور- مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من أحدث ظهور

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة كاجوال شبابية أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر أعمال مي سليم الفنية

كانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".



أعمال تنتظر عرضها مي سليم قريبا

تشارك الفنانة مي سليم بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

