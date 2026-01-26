يسرا تهنئ رجال الشرطة في عيدهم الـ 74: تحية لكل بطل

هنأت النجمة يسرا رجال الشرطة المصرية على عيدهم القومي الـ 74 الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، وذلك عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

نشرت يسرا صورة لعلم مصر وكتبت عليه: "كل سنة ورجال الشرطة المصرية بخير، كل الاحترام والتقدير لرجال وقفوا دائما في الصف الأول دفاعا عن أمن مصر واستقرارها، تحية لكل بطل، ومصر دايما بخير".

أعمال تنتظر عرضها يسرا قريبا

تنتظر النجمة يسرا عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

