إعلان

يسرا تهنئ رجال الشرطة في عيدهم الـ 74: تحية لكل بطل

كتب : مروان الطيب

08:06 م 26/01/2026 تعديل في 08:27 م

الفنانة يسرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأت النجمة يسرا رجال الشرطة المصرية على عيدهم القومي الـ 74 الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، وذلك عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

نشرت يسرا صورة لعلم مصر وكتبت عليه: "كل سنة ورجال الشرطة المصرية بخير، كل الاحترام والتقدير لرجال وقفوا دائما في الصف الأول دفاعا عن أمن مصر واستقرارها، تحية لكل بطل، ومصر دايما بخير".

أعمال تنتظر عرضها يسرا قريبا

تنتظر النجمة يسرا عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

يسرا على انستجرام

اقرأ أيضا:

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي

رمضان 2026.. القناة العارضة لـ مسلسل "اتنين غيرنا"

يسرا رجال الشرطة عيد الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
رياضة محلية

مصدر يكشف أسباب غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام وادي دجلة
10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
زووم

10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل
اقتصاد

شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026