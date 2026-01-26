رمضان 2026.. ماذا قالت الفنانة دينا الشربيني عن مسلسل "اتنين غيرنا"؟

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن مسلسلها الدرامي الجديد "اتنين غيرنا" الذي تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها مع قناة "الحياة": "رنا مؤلفة المسلسل فظيعة بحب جدا كتابتها، ومحستش أن الورق غريب عليا".

وتابعت: "نور وحسن علاقتهما حلوة أوي ببعض، وعلاقة بتبدأ بشكل غريب جدا، وبتمشي قصة الحب وهو من عالم تاني خالص".

وأضافت الشربيني: "المسلسل ده مختلف عن أي حاجة عملتها قبل كدة، ويا رب يعجب الجمهور".

مسلسل "اتنين غيرنا" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة في رمضان 2026، وتجسد دينا الشربيني شخصية نور، ويجسد آسر ياسين شخصية حسن.

"اتنين غيرنا" يعرض على قناة الحياة في شهر رمضان 2026، ويخوض بطولته آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي، ومن إخراج خالد الحلفاوي.