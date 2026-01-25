إعلان

إلهام شاهين تهنئ الشرطة بعيدها الـ 74: "كل عام وهم الحماية والأمان لنا"

كتب : معتز عباس

06:49 م 25/01/2026 تعديل في 26/01/2026

إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الشرطة بعيدها السنوي الذي يحل يوم 25 يناير من كل عام.

ونشرت إلهام صورة مع شعار احتفال الشرطة بعيدها الـ 74، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل عام وكل رجال الشرطة طيبين .. هم الحماية والأمان لنا .. ربنا يحميهم من كل شر و يبارك لهم".

شاركت النجمة إلهام شاهين مؤخرًا في حفل افتتاح متحف الفنان فاروق حسني.

وحضرت إلهام شاهين الافتتاح رفقة النجمة ليلى علوي ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدبلوماسي المصري عمرو موسى، ووزير الخارجية السابق سامح شكري، الدكتور فخري عبدالنور.

الهام شاهين عيد الشرطة

