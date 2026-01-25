بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن

بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة

تصدّر اسم المطربة رحمة محسن محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها وهي ترقص وتغني مع الفنان أحمد العوضي في كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ويعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن المطربة رحمة محسن:

- وُلدت المطربة رحمة محسن في القاهرة عام 1993.

- عملت كبائعة قهوة من خلال سيارتها الخاصة قبل دخولها مجال الفن.

- التحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

- طرحت أول أعمالها بعنوان "اسند ضهرك واقعد اتفرج" في أكتوبر 2024.

- شاركت بالغناء في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وحققت أغانيها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.

- يتابعها 1.7 مليون متابع عبر صفحتها بموقع إنستجرام.

يشارك في بطولة مسلسل "علي كلاي" كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.