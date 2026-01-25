إعلان

بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن

كتبت- سهيلة أسامة

05:40 م 25/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن 2
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن (2)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن (1)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن في كواليس فهد البطل
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن مع عمرو أديب (1)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن من كواليس علي كلاي (1)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن مع عمرو أديب (2)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن من كواليس علي كلاي (2)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن من كواليس علي كلاي (3)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن من كواليس علي كلاي (4)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن وأحمد العوضي (2)
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن وأحمد العوضي في كواليس فهد البطل
  • عرض 17 صورة
    رقص وغناء أحمد العوضي ورحمة محسن من كواليس علي كلاي
  • عرض 17 صورة
    رقص وغناء أحمد العوضي ورحمة محسن
  • عرض 17 صورة
    رحمة محسن وأحمد العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدّر اسم المطربة رحمة محسن محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها وهي ترقص وتغني مع الفنان أحمد العوضي في كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ويعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن المطربة رحمة محسن:

- وُلدت المطربة رحمة محسن في القاهرة عام 1993.

- عملت كبائعة قهوة من خلال سيارتها الخاصة قبل دخولها مجال الفن.

- التحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

- طرحت أول أعمالها بعنوان "اسند ضهرك واقعد اتفرج" في أكتوبر 2024.

- شاركت بالغناء في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وحققت أغانيها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.

- يتابعها 1.7 مليون متابع عبر صفحتها بموقع إنستجرام.

يشارك في بطولة مسلسل "علي كلاي" كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد العوضي رحمة محسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة
زووم

بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة
لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
إعلام عبري: إسرائيل تنازلت عن شرطها ومعبر رفح سيفتح خلال أيام
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: إسرائيل تنازلت عن شرطها ومعبر رفح سيفتح خلال أيام
حبس المتهم بقتل أبنائه الـ 4 في ملاحات الإسكندرية 15 يومًا
أخبار المحافظات

حبس المتهم بقتل أبنائه الـ 4 في ملاحات الإسكندرية 15 يومًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي