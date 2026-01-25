سلمى أبو ضيف وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما صوفيا- صور

بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن

نشر زوج الفنانة سلمى أبو ضيف، رجل الأعمال إدريس عبدالعزيز، صورًا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما "صوفيا".

وظهر في الصور، التي نشرها "إدريس" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حفل عائلي بسيط، وحرصت سلمى على إخفاء وجه طفلتها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف تشارك في رمضان 2026 ببطولة مسلسل "عرض وطلب"، ويشارك معها: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، محمد حاتم، علاء مرسي، وانتصار، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

