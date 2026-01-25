إعلان

سلمى أبو ضيف وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما صوفيا- صور

كتب : سهيلة أسامة

04:52 م 25/01/2026
    عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف
    سلمى أبو ضيف وزوجها رجل الأعمال إدريس عبد العزيز يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما صوفيا (2)

نشر زوج الفنانة سلمى أبو ضيف، رجل الأعمال إدريس عبدالعزيز، صورًا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما "صوفيا".

وظهر في الصور، التي نشرها "إدريس" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حفل عائلي بسيط، وحرصت سلمى على إخفاء وجه طفلتها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف تشارك في رمضان 2026 ببطولة مسلسل "عرض وطلب"، ويشارك معها: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، محمد حاتم، علاء مرسي، وانتصار، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

