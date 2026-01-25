رقص أحمد العوضي ورحمة محسن في كواليس "علي كلاي"

بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة

شارك الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو يجمعه بالمطربة الشعبية رحمة محسن من كواليس مسلسله "علي كلاي"، والذي يشارك به في الماراثون الرمضاني 2026.

وظهر العوضي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يرقص مع المطربة رحمة محسن، خلال مشهد حفل زفاف شعبي.

وتدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة، ويخوض صراعات عديدة داخلها وخارجها، على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

