تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نيكول الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت داخل الطائرة بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها جاكيت طويل باللونين الأسود والبني، ونسقته مع توب أبيض وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "جمالك"، "واو"، "عسولة"، "الجمال والأنوثة"، "ولا أروع"، "عسولة موت".

يذكر أن نيكول سابا وجهت رسالة دعم للمطربة شيرين عبدالوهاب بعد مرورها بأزمة نفسية صعبة خلال الفترة الحالية.

