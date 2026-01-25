الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار

واصل الذهب في السوق المحلية موجته الصعودية، ليقترب سعر الجنيه الذهب من 54 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه، في انعكاس فوري للارتفاعات المتتالية في أسعار الأعيرة المختلفة محليًا، وبدعم من المكاسب القياسية التي حققتها الأوقية في البورصات العالمية.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53880 جنيهًا، مع وجود فروق سعرية محدودة من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية وهوامش الربح، ويعبر هذا السعر عن قيمة الذهب الخالص داخل الجنيه دون إضافة أي مصروفات أخرى..

وقفزت أسعار الذهب في مصر لتسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات؛ حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6735 جنيهًا.

كما سجل عيار 24 مستوى 7697 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 18 نحو 5772 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 نحو 4490 جنيهًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحليق الأوقية عالميًا لمستوى قياسي جديد لامس 4987 دولارًا، وفقًا لأحدث بيانات شاشات التداول العالمية ووكالة بلومبرج.

