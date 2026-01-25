خيّم الحزن على أهالي قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، عقب انتشار صور تُظهر ما وصفه الأهالي بـ"حسن الخاتمة" للشاب عوض فرحان أحمد، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، أثناء عودته إلى بلدته بعد رحلة غربة استمرت عامًا ونصف في السعودية.

وروى شهود اللحظات الأخيرة لحادث المنيا أن عوض فارق الحياة وهو رافعًا إصبع التشهد، فيما ظلت حقيبته إلى جواره دون أن تُفتح، وكأنها تحمل ما تبقى من رسائل الشوق والهدايا التي كان ينوي تقديمها لأسرته فور وصوله.

وقال أحد أقارب الضحية إن عوض، المتزوج ولديه طفلان، غادر بلدته قبل نحو عام ونصف للعمل في المملكة العربية السعودية، وكان من المفترض أن يصل إلى مطار أسيوط الدولي، إلا أن رحلته تعطلت وتحولت إلى مطار القاهرة، وبعد وصوله إلى القاهرة بسلام، استقل ميكروباصًا في طريقه إلى قريته عرب مطير.

وأضاف أن عوض كان قد جهّز أمتعته بعناية محمّلة بالهدايا والملابس والألعاب التي اشتراها لأطفاله، تعبيرًا عن شوق أبٍ عاد بعد غياب طويل. وكانت الفرحة تملأ ملامحه لدى وصوله إلى المطار، استعدادًا لاحتضان أسرته.

لكن فرحته لم تكتمل؛ فبعد ساعات قليلة من وصوله إلى القاهرة، وخلال رحلته البرية إلى أسيوط، وقع الحادث المأساوي في محافظة المنيا، ليسدل الستار على رحلة غربة طويلة كان ينتظر أن يختمها بعودة دافئة لأحضان أسرته.