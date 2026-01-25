إعلان

مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا

كتب : محمود عجمي

04:21 م 25/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضحية حادث المنيا (3)
  • عرض 4 صورة
    ضحية حادث المنيا (2)
  • عرض 4 صورة
    ضحية حادث المنيا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيّم الحزن على أهالي قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، عقب انتشار صور تُظهر ما وصفه الأهالي بـ"حسن الخاتمة" للشاب عوض فرحان أحمد، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، أثناء عودته إلى بلدته بعد رحلة غربة استمرت عامًا ونصف في السعودية.

وروى شهود اللحظات الأخيرة لحادث المنيا أن عوض فارق الحياة وهو رافعًا إصبع التشهد، فيما ظلت حقيبته إلى جواره دون أن تُفتح، وكأنها تحمل ما تبقى من رسائل الشوق والهدايا التي كان ينوي تقديمها لأسرته فور وصوله.

وقال أحد أقارب الضحية إن عوض، المتزوج ولديه طفلان، غادر بلدته قبل نحو عام ونصف للعمل في المملكة العربية السعودية، وكان من المفترض أن يصل إلى مطار أسيوط الدولي، إلا أن رحلته تعطلت وتحولت إلى مطار القاهرة، وبعد وصوله إلى القاهرة بسلام، استقل ميكروباصًا في طريقه إلى قريته عرب مطير.

وأضاف أن عوض كان قد جهّز أمتعته بعناية محمّلة بالهدايا والملابس والألعاب التي اشتراها لأطفاله، تعبيرًا عن شوق أبٍ عاد بعد غياب طويل. وكانت الفرحة تملأ ملامحه لدى وصوله إلى المطار، استعدادًا لاحتضان أسرته.

لكن فرحته لم تكتمل؛ فبعد ساعات قليلة من وصوله إلى القاهرة، وخلال رحلته البرية إلى أسيوط، وقع الحادث المأساوي في محافظة المنيا، ليسدل الستار على رحلة غربة طويلة كان ينتظر أن يختمها بعودة دافئة لأحضان أسرته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحية حادث المنيا أسيوط مركز الفتح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
ارتفاع الاستثمار في صناديق الذهب 296% إلى 5.14 مليار جنيه بنهاية 2025
اقتصاد

ارتفاع الاستثمار في صناديق الذهب 296% إلى 5.14 مليار جنيه بنهاية 2025
بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء
الموضة

بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء
أشد من "كورونا" وليس له علاج.. ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر بالهند؟
شئون عربية و دولية

أشد من "كورونا" وليس له علاج.. ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر بالهند؟
منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
أخبار البنوك

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي