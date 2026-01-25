مئوية يوسف شاهين.. ماذا قال عن الحرية ورأيه في الرقابة؟

تمر اليوم الأحد 25 يناير الذكرى المئوية لميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي وُلد عام 1926، ويعد أحد أهم مخرجي السينما، عُرف بجرأته سواء في أفلامه أو في حواراته التليفزيونية والصحفية.

وفي حوار تليفزيوني قديم له، تحدث الراحل عن فيلم أنتجته شركته وهو "الأفاكاتو"، قائلاً: "كلموني قالولي أنت داخل السجن، قولتلهم مفيش مانع بس ممكن أعرف ليه؟، وكان اللي بيعمل الفيلم زميلي وهو من وقع في المشكلة، وأنا بشكل غير مباشر وقعت معاه، وكان لازم أقف وراء الفكرة، كل واحد حر يقول اللي هو عايزه، والآخر حر يرد عليه، ولا حدود للحرية إطلاقًا".

وأضاف: "حدود للحرية؟ ما تسألوا الحكومة، ما هي واخدة حرية معانا، حرية تحديد بعض حاجات، لكن تحطلي رقيب ورقيبة وحاجات عجيبة جدًا، أهلا وسهلا بيهم لأن أنا مش خايف".

وعن رأيه في مصطلح الرقابة: "ماسمحش بحاجة اسمها رقابة على مخي، والقانون هو اللي يعمل حدود للفنان، ولازم يتجدد كل سنة، ولازم يكون فيه ناس ورا الأفكار الجديدة والتكنولوجيا اللي بتأثر على حتى طريقة الصلة بين بني آدم وآخر".

يوسف شاهين قدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية التي حفرت اسمه بحروف من ذهب، بينها: الوداع يا بونابرت، المصير، المهاجر، حدوتة مصرية، إسكندرية ليه؟، اليوم السادس، صراع في الميناء، جميلة، العصفور، عودة الابن الضال، الآخر، الأرض، الاختيار، سيدة القطار، ابن النيل، انت حبيبي، ودعت حبك.

