إعلان

مئوية يوسف شاهين.. صوت الإنسانية والمدافع عن الحريات

كتب : سهيلة أسامة

03:00 م 25/01/2026 تعديل في 03:23 م

المخرج العالمي يوسف شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

تحل اليوم الذكرى المئوية لميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، أحد أهم مخرجي السينما، وصاحب بصمة فنية وإنسانية جعلته حاضرًا بقوة رغم الرحيل، بأعمال ناقشت قضايا الإنسان والحرية بجرأة كبيرة، وجعلته يستحق وصف "صوت الإنسانية".

وُلد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 بمحافظة الإسكندرية، لأسرة متعددة الثقافات، فأبوه من أصول لبنانية وأمه من أصول يونانية، وهو ما ساعده على انفتاح رؤيته وتنوع أفكاره الفنية.

درس في معهد باسادينا المسرحي بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يعود إلى مصر ويبدأ رحلته في عالم السينما، بمساعدة مدير التصوير الإيطالي أورفانيللي، وقدم أول أفلامه بعنوان "بابا أمين" بطولة فاتن حمامة وحسين رياض وكمال الشناوي.

تميز المخرج يوسف شاهين بأسلوب سينمائي خاص، اعتمد فيه على الموسيقى والتعبير البصري ورؤيته المختلفة في اختياره للشخصيات، وجرأته في طرح القضايا السياسية والاجتماعية.

أثار الكثير من أفلامه جدلا واسعا، بينها فيلم "المهاجر" والذي استوحى حكايته من قصة النبي يوسف، وقدمها برؤية فنية مختلفة أثارت غضب البعض، وتناولت بعض أعماله الصراع الطبقي مثل: "صراع في الوادي"، "الأرض"، "عودة الابن الضال"، كما قدم أفلام جسدت البطولات الوطنية، مثل: "جميلة"، "الوداع يا بونابرت".

ووصلت أعمال يوسف شاهين إلى المهرجانات السينمائية العالمية، مثل كان وبرلين وفينيسيا، وحظي بتقدير عالمي، كما وصفه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالـ"مدافع عن الحريات".

يوسف شاهين محافظة الإسكندرية الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
شئون عربية و دولية

كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش
اقتصاد

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش
كاش باك وتخفيضات تضرب سوق السيارات.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه في
أخبار السيارات

كاش باك وتخفيضات تضرب سوق السيارات.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه في
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
علاقات

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش