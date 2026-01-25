إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
كتب : صابر المحلاوي
04:08 م 25/01/2026
والدة شيماء جمال
قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامها بسب وقدف محاميي خصومها.
وقال المستشار أحمد الرفاعي، محامي دفاع والدة شيماء جمال، إن المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أمر باستئناف قرار محكمة أول درجة، ونظرت القضية اليوم أمام محكمة جنح مستأنف العمرانية، والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، وإحالة دعوى السب والقذف إلى المحكمة الاقتصادية، مع إخلاء سبيل ماجدة الحشاش.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العمرانية قد قررت استمرار حبس ماجدة الحشاش لحين تحديد جلسة لمحاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف.
وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد ماجدة الحشاش، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.