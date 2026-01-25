إعلان

رغم تمديد الهدنة.. قسد: الحكومة السورية تشن هجمات على مدينة عين العرب

كتب : مصراوي

04:25 م 25/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية قسد

وكالات


أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) اليوم الأحد أن القوات الحكومية السورية تشن هجمات على مدينة عين العرب كوباني في ريف محافظة حلب.

وقالت قسد، في بيان صحفي اليوم، إنه "على الرغم من اتفاقية تمديد وقف إطلاق النار، تشنّ فصائل دمشق هجمات في هذه اللحظات على قرى شيخلر - الشيوخ، زيرك غربي مدينة كوباني، والجلبية في جنوب شرقي المدينة".

وكان الجيش السوري أعلن أمس تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية لمدة 15 يوما أخرى، بعد ساعات من انتهاء هدنة دامت أربعة أيام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن التمديد يأتي دعما لعملية للقوات الأمريكية لنقل المتهمين من مسلحي تنظيم داعش المحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى مراكز احتجاز في العراق.

وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات (قسد) فقدت فيها القوات الكردية أجزاء شاسعة من المنطقة التي كانت تسيطر عليها.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة وقّعت في مارس الماضي اتفاقا مع قوات (قسد) يقضي بتسليم أراض خاضعة لسيطرتها، ودمج مقاتليها ضمن القوات الحكومية في نهاية المطاف.

قوات سوريا الديمقراطية قسد محافظة حلب

