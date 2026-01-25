ممثل الصحة العالمية: إنجازات مصر الصحية "رسالة أمل" للمنطقة كلها

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن البيانات العالمية تشير إلى أن معدلات وفاة النساء بسبب السرطان أعلى بكثير في دول الجنوب عالميًا، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق تضم نحو 75% من سكان العالم.

وأوضح أن هذه الفجوة لا تعود إلى أن السرطان أكثر شراسة في هذه الدول، بل بسبب غياب برامج الوقاية الفعالة، وعلى رأسها التطعيمات، والفحص المبكر، والوقاية الأولية، مؤكدًا أن الإحصاءات تشير إلى وفاة امرأة واحدة بسبب السرطان كل 60 ثانية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الاحتفال باليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن معظم الوفيات تحدث في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يتم اكتشاف المرض في مراحل متقدمة، ما يقلل فرص العلاج ويزيد من معدلات الوفاة، رغم أن العديد من هذه السرطانات، وعلى رأسها سرطان عنق الرحم، يمكن الوقاية منها بالكامل.

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية تعمل بالتعاون مع القيادات الصحية في مختلف الدول، بما في ذلك القيادة المصرية، على تطوير استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة السرطان، تأخذ في الاعتبار الخصوصية السكانية والوبائية لكل دولة".

وأوضح أن الالتزام بالتطعيم المبكر يمثل أحد أكثر التدخلات فعالية، مشيرًا إلى أن تطعيم الأطفال في سن 12 عامًا يحقق أعلى مستويات الحماية، بينما يضيف التطعيم في الفئة العمرية من 14 إلى 15 عامًا نسبة حماية إضافية، مؤكدًا أن فاعلية اللقاح تقل كلما تأخر سن التطعيم.

وتطرق عابد إلى العلاقة بين بعض الأمراض المزمنة والسرطان، مشيرًا إلى أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قد تزيد من عوامل الخطورة، موضحًا أن نسبة الإصابة عالميًا تبلغ نحو 11%، بينما سجّلت أفريقيا هذا العام نسبة إصابات جديدة تُقدَّر بنحو 3%، مع ملاحظة أن 25% من الإصابات الجديدة من النساء.

واختتم عابد حديثه بالتأكيد على أن القضاء على سرطان عنق الرحم هدف واقعي وقابل للتحقيق، إذا توافرت الإرادة السياسية، والتزام المجتمعات، واستدامة برامج التطعيم والفحص المبكر، معتبرًا أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة يبعث برسالة أمل حقيقية للمنطقة بأكملها.