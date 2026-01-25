إعلان

سعر الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا

كتب : أحمد الخطيب

03:57 م 25/01/2026 تعديل في 04:23 م

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، لينخفض سعر الشراء لأول مرة منذ 20 شهرا إلى 47 جنيها في بعض البنوك. وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

