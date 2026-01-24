إعلان

"صور سيلفي".. صبا مبارك تشارك متابعيها صورًا مختلفة بأكثر من إطلالة

كتب - معتز عباس:

07:02 م 24/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 7 صورة
    سيلفي صبا مبارك (1)
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 7 صورة
    سيلفي صبا مبارك (2)
  • عرض 7 صورة
    سيلفي صبا مبارك (3)
  • عرض 7 صورة
    صبا مبارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت عددً من صورها بإطلالات مختلفة.
وظهرت صبا في أكثر من صورة بإطلالة مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.
واعتمدت صبا على صور السيلفي للحصول على أجمل اللقطات خلال تواجدها في أكثر من مكان.

يذكر أن صبا مبارك، تعاونت مع الفنان كريم فهمي في مسلسل 220، بمشاركة كوكبة من النجوم، وهم: علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل.

اقرأ أيضا:
ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب وكارمن سليمان تشاركن باحتفالية عيد الشرطة

رمضان 2026.. "DMC" تعلن ضم "أولاد الراعي" لخريطتها البرامجية

صبا مبارك نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اتصالات النواب": خطة لوضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
أخبار مصر

"اتصالات النواب": خطة لوضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
أخبار مصر

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
زووم

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
أخبار مصر

لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام