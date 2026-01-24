"صور سيلفي".. صبا مبارك تشارك متابعيها صورًا مختلفة بأكثر من إطلالة

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت عددً من صورها بإطلالات مختلفة.

وظهرت صبا في أكثر من صورة بإطلالة مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

واعتمدت صبا على صور السيلفي للحصول على أجمل اللقطات خلال تواجدها في أكثر من مكان.

يذكر أن صبا مبارك، تعاونت مع الفنان كريم فهمي في مسلسل 220، بمشاركة كوكبة من النجوم، وهم: علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل.

اقرأ أيضا:

ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب وكارمن سليمان تشاركن باحتفالية عيد الشرطة





رمضان 2026.. "DMC" تعلن ضم "أولاد الراعي" لخريطتها البرامجية



