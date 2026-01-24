إعلان

الصور الأولى من عزاء والدة الفنان نضال الشافعي

كتب- مروان الطيب:
تصوير: إسلام فاروق:

06:59 م 24/01/2026
    عزاء والدة الفنان نضال الشافعي
    الفنان نضال الشافعي
    عزاء والدة نضال الشافعي في الحامدية الشاذلية وسط مواساة الأهل والأصدقاء
    عزاء والدة نضال الشافعي في الحامدية الشاذلية
    نضال الشافعي في استقبال الوافدين على عزاء والدته
    الفنان نضال الشافعي في عزاء والدته
    نضال الشافعي في العزاء
    نضال الشافعي في عزاء والدته في الحامدية الشاذلية
    نضال الشافعي في عزاء والدته
    نضال الشافعي

أقيم مساء اليوم السبت عزاء والدة الفنان نضال الشافعي، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

واستقبل الفنان نضال الشافعي العزاء وظهر متأثرا برحيل والدته وسط الأهل والأصدقاء المقربين منه.

وأعلن الفنان نضال الشافعي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، وفاة والدته.

كتب نضال الشافعي عبر حسابه على فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي".

شيع الفنان نضال الشافعي، جثمان والدته الراحلة، عقب صلاة ظهر من مسجد آل بهجت بمدينة دريم لاند.

وحضر الجنازة المخرج الكبير خالد جلال، والفنان عمرو عبدالعزيز، وعدد من أصدقاء وأقارب الفنان نضال الشافعي.

نضال الشافعي ينتظر عرض مسلسل "درش" في رمضان 2026
يشارك نضال الشافعي الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
تدور أحداث المسلسل حول شخصية توأمين، يتعرض أحدهما لحادث يُفقده الذاكرة، ما يدفعه إلى خوض رحلة بحث صعبة عن هويته وماضيه وسط صراعات ومواقف متلاحقة مليئة بالمفاجآت.
ويشارك ببطولة المسلسل كل من، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

