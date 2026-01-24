إعلان

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يستقبلان مولودهما الأول

كتب- مروان الطيب:

06:28 م 24/01/2026
    ناصيف زيتون يحتفل بمولوده الأول الياس
    ناصيف زيتون يستقبل مولوده الياس
    ناصيف زيتون يستقبل مولودته الياس

استقبل الفنان ناصيف زيتون وزوجته دانييلا رحمة مولودهما الأول "إلياس"، واحتفلا بوصوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر ناصيف زيتون مقطع فيديو من اللحظات الأولى لوصول المولود عبر صفحته الرسمية على انستجرام، وكتب "إلياس".
وانهالت تعليقات التهنئة من قبل الجمهور والمتابعين والتي تمنت لهما دوام السعادة.


كانت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة خضعت مؤخرا لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.
ظهرت دانييلا في الصور بشهور حملها الأخيرة مع زوجها، والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط الطبيعة، وكتبت: "9 شهور من حملي لك".
آخر مشاركات دانييلا رحمة الفنية
كانت آخر مشاركات دانييلا رحمة بمسلسل "نفس" عام 2025.
تدور أحداث المسلسل حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما، لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدمًا في طريقها.

ناصيف زيتون دانييلا رحمة

