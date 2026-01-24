بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت هنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، قمر أوي، أحلى واحدة، تحفة أوي، الجميلة، هنا العسل".

وكان برنامج "ET بالعربي" أعلن عن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد خلال عودتهما من المملكة العربية السعودية إلى مصر بعد انتهاء حفل جوي أووردز.

يذكر أن أحمد فهمي انفصل عن هنا الزاهد منذ عامين وتحديدا في 15 نوفمبر عام 2023، بعد زواج دام لـ 4 سنوات.