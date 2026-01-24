إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

04:48 م 24/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة جريئة (2)
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة جريئة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت هنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، قمر أوي، أحلى واحدة، تحفة أوي، الجميلة، هنا العسل".

وكان برنامج "ET بالعربي" أعلن عن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد خلال عودتهما من المملكة العربية السعودية إلى مصر بعد انتهاء حفل جوي أووردز.

يذكر أن أحمد فهمي انفصل عن هنا الزاهد منذ عامين وتحديدا في 15 نوفمبر عام 2023، بعد زواج دام لـ 4 سنوات.

هنا الزاهد إطلالة جريئة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
زووم

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
رقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية
اقتصاد

رقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال
أخبار مصر

رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال
لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
أخبار مصر

لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو| ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام