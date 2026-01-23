بعد دعمه القضية الفلسطينية ومهاجمة ترامب.. أنباء عن فسخ تعاقد مارك رافالو

إيثان هوك يوجه رسالة بعد ترشحه للأوسكار عن فيلم "Blue Moon"

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة آمال ماهر لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آمال ماهر مرتدية إطلالة بالابيض أنيقة وجذابة، أبرزت رشاقتها، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت المطربة آمال ماهر بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال علي محجوب، وشاركت المتابعين صورًا رومانسية جمعتهما سويًا.

ونشرت آمال ماهر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي".

اقرأ أيضا:

شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية





"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير



