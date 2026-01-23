إعلان

"رشاقة وأناقة بالأبيض"..آمال ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير على السوشيال ميديا

كتب : مصراوي

09:50 م 23/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    آمال ماهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    الفنانة آمال ماهر
  • عرض 6 صورة
    آمال ماهر
  • عرض 6 صورة
    آمال ماهر في أحدث جلسة تصوير
  • عرض 6 صورة
    آمال ماهر على انستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة آمال ماهر لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آمال ماهر مرتدية إطلالة بالابيض أنيقة وجذابة، أبرزت رشاقتها، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت المطربة آمال ماهر بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال علي محجوب، وشاركت المتابعين صورًا رومانسية جمعتهما سويًا.

ونشرت آمال ماهر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي".

اقرأ أيضا:
شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية

"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير

آمال ماهر نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من تريزيجيه بعد قيادته الأهلي للفوز على يانج أفريكانز
الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة

أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
أخبار مصر

أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أخبار مصر

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟