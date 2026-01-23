إعلان

أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة الفنان الراحل

كتب : منى الموجي

05:03 م 23/01/2026 تعديل في 05:08 م

الراحل عبدالحليم حافظ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، عن اتخاذ أسرته الإجراءات القانونية ضد شخص يُطلق على نفسه اسم "العندليب الأبيض"، مؤكدا أنه يتعمد تشويه اسم وصورة المطرب الكبير الراحل.

ونشر شبانة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا صحفيا جاء فيه: "أسرة الفنان عبدالحليم العندليب تتخذ الإجراءات ضد هذا الذي يدعي كونه العندليب الأبيض، وكلفت المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص الذي يتعمد أن يشوه صورة واسم الفنان الراحل وتاريخه الفني".

وتابع البيان "ولذلك تحذر أسرة الفنان الراحل من استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل بأي شكل من الأشكال دون الرجوع للأسرة"، وطلبت أسرة حليم من وسائل الإعلام عدم استضافته في برامج أو لقاءات صحيفة، وعدم الربط بينه وبين الفنان الكبير عبدالحليم حافظ "وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ إجراءات قانونية.. وخالص احترامي وتقديري لجميع الصحفيين المحترمين".

عبدالحليم حافظ أحد أشهر نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، رغم رحيله مازال متربعا على عرش الأغنية، تعاون خلال مشواره الفني مع عدد كبير من الملحنين والشعراء الكبار، وقدم عشرات الأغاني و16 فيلما سينمائيا، وعُرف بلقب "العندليب الأسمر"، ورحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، وذلك في مارس عام 1977.

عبدالحليم حافظ العندليب العندليب الأبيض فيسبوك العندليب الأسمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
علاقات

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
بعد اتهامه بضرب وسب زوجته.. أول تعليق من محمود حجازي
زووم

بعد اتهامه بضرب وسب زوجته.. أول تعليق من محمود حجازي
متحدث الوزراء: استراتيجية شاملة لتحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع معرفي
أخبار مصر

متحدث الوزراء: استراتيجية شاملة لتحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع معرفي
عاد للحركة من جديد.. كواليس جراحة دقيقة لإنهاء شلل مريض سبعيني بالدقهلية
أخبار المحافظات

عاد للحركة من جديد.. كواليس جراحة دقيقة لإنهاء شلل مريض سبعيني بالدقهلية
طرقات لم تجب.. الجيران يروون لحظة كسر الباب واكتشاف وفاة الأم وأطفالها
أخبار المحافظات

طرقات لم تجب.. الجيران يروون لحظة كسر الباب واكتشاف وفاة الأم وأطفالها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز.. دوري أبطال أفريقيا