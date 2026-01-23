كشف محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، عن اتخاذ أسرته الإجراءات القانونية ضد شخص يُطلق على نفسه اسم "العندليب الأبيض"، مؤكدا أنه يتعمد تشويه اسم وصورة المطرب الكبير الراحل.

ونشر شبانة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا صحفيا جاء فيه: "أسرة الفنان عبدالحليم العندليب تتخذ الإجراءات ضد هذا الذي يدعي كونه العندليب الأبيض، وكلفت المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص الذي يتعمد أن يشوه صورة واسم الفنان الراحل وتاريخه الفني".

وتابع البيان "ولذلك تحذر أسرة الفنان الراحل من استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل بأي شكل من الأشكال دون الرجوع للأسرة"، وطلبت أسرة حليم من وسائل الإعلام عدم استضافته في برامج أو لقاءات صحيفة، وعدم الربط بينه وبين الفنان الكبير عبدالحليم حافظ "وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ إجراءات قانونية.. وخالص احترامي وتقديري لجميع الصحفيين المحترمين".

عبدالحليم حافظ أحد أشهر نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، رغم رحيله مازال متربعا على عرش الأغنية، تعاون خلال مشواره الفني مع عدد كبير من الملحنين والشعراء الكبار، وقدم عشرات الأغاني و16 فيلما سينمائيا، وعُرف بلقب "العندليب الأسمر"، ورحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، وذلك في مارس عام 1977.