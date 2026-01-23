إعلان

ريهام حجاج تتغزل في زوجها وتحتفل بعيد ميلاده على طريقتها

كتب : هاني صابر

11:14 ص 23/01/2026 تعديل في 11:43 ص

صور تجمع ريهام حجاج مع زوجها

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة، على طريقتها الخاصة.

ونشرت ريهام، مجموعة صور مجمعة لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي.. أنت سندي، شريك حياتي، توأم روحي، ومن اختاره قلبي للأبد".

وأضافت: "كل يوم معك أشعر فيه بالدفء والأمان، بشكل لا مثيل له.. أنت نور هذه العائلة، والرابط الذي يجمعنا جميعًا، أدعو الله أن يطيل عمرك، ويملأ قلبك سعادة، ويبارك دربك.. أحبك حبا لا يوصف".

يذكر أن، ريهام حجاج تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "توابع"وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد وهاني عادل ومحمد علاء، وأنوشكا، وسحر رامي.

ريهام حجاج محمد حلاوة إنستجرام

