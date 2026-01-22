إعلان

ميادة الحناوي عن ردود الفعل في ظهورها الأخير: "فيه ناس اتنمرت وربنا جميل يحب الجمال"

كتب : مروان الطيب

11:29 م 22/01/2026

الفنانة الكبيرةميادة الحناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي عن سعادتها بزيارتها مركز راشد لذوي الهمم في الإمارات، إذ تحدثت خلاله عن حفلاتها الغنائية وردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلت ميادة الحناوي ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس حفلاتها الغنائية، وردود أفعال السوشيال ميديا.

وعن الفرق بين مظهرها بين الماضي والحاضر، قالت: "الاتنين حلوين يمكن خسيت شوية بس الوش هو نفسه".

وعن ردود أفعال السوشيال ميديا على ظهورها مؤخرا، أوضحت: "حاجات بتسعدني وفيه ناس بتتنمر لكن فيه إيجابي بقولهم شكرا وربنا جميل يحب الجمال، الانسان حر بحاله يعمل اللي بيرتاح له، وحلو الست تهتم برشاقتها وجمالها وبشرتها".

ميادة الحناوي والذكاء الاصطناعي

وأثارت ميادة الحناوي الجدل في حفل غنائي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، حول حالة صوتها، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت ميادة الحناوي، في بيان صحفي، أن الحفل يعود إلى عام 2021 في دبي، وحدث تلاعب صوتي من قبل بعض المستخدمين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت، أن الحفل الغنائي أقيم منذ 4 سنوات، حينها كانت تعاني من نزلة برد وإرهاق، لكنها أصرت على الغناء احترامًا لجمهورها.

اقرأ أيضا:

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

بعد حل مشكلة المعاش.. نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يوجه الشكر لوزير المالية

ميادة الحناوي مركز راشد لذوي الهمم الإمارات السوشيال ميديا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مذبحة ملاحات الإسكندرية.. كواليس صادمة لقتل أب 4 أطفال ونجاة شقيقهم الخامس
أخبار المحافظات

مذبحة ملاحات الإسكندرية.. كواليس صادمة لقتل أب 4 أطفال ونجاة شقيقهم الخامس
وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية
زووم

حدث بالفن| فنانة تنجو من حادث وتفاصيل حالة عبدالعزيز مخيون الصحية
توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
"ويل للعرب من شر قد اقترب".. توفيق عكاشة يتحدث عن خريطة المنطقة الجديدة
أخبار مصر

"ويل للعرب من شر قد اقترب".. توفيق عكاشة يتحدث عن خريطة المنطقة الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة