أعربت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي عن سعادتها بزيارتها مركز راشد لذوي الهمم في الإمارات، إذ تحدثت خلاله عن حفلاتها الغنائية وردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلت ميادة الحناوي ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس حفلاتها الغنائية، وردود أفعال السوشيال ميديا.

وعن الفرق بين مظهرها بين الماضي والحاضر، قالت: "الاتنين حلوين يمكن خسيت شوية بس الوش هو نفسه".

وعن ردود أفعال السوشيال ميديا على ظهورها مؤخرا، أوضحت: "حاجات بتسعدني وفيه ناس بتتنمر لكن فيه إيجابي بقولهم شكرا وربنا جميل يحب الجمال، الانسان حر بحاله يعمل اللي بيرتاح له، وحلو الست تهتم برشاقتها وجمالها وبشرتها".

ميادة الحناوي والذكاء الاصطناعي

وأثارت ميادة الحناوي الجدل في حفل غنائي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، حول حالة صوتها، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت ميادة الحناوي، في بيان صحفي، أن الحفل يعود إلى عام 2021 في دبي، وحدث تلاعب صوتي من قبل بعض المستخدمين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت، أن الحفل الغنائي أقيم منذ 4 سنوات، حينها كانت تعاني من نزلة برد وإرهاق، لكنها أصرت على الغناء احترامًا لجمهورها.

اقرأ أيضا:

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

بعد حل مشكلة المعاش.. نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يوجه الشكر لوزير المالية