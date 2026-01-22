إعلان

كتب : معتز عباس

12:00 ص 22/01/2026
حدث بالفن| ياسمين عبدالعزيز تهاجم صفحات مسيئة وفنانة تعتزل التمثيل وحجز معاش نجم كبير

النشرة الفنية

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ ياسمين عبد العزيز تنتقد نشر صور مسيئة لها على بعض صفحات الفيسبوك، ريهام سعيد تكشف آخر كلمات الاستايلست ريهام عاصم قبل وفاتها، أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة تشويه صورتها، نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد أنغام، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يهاجم مصلحة الضرائب، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

