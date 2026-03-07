إعلان

عراقجي: نتنياهو خدع الإدارة الأمريكية لشن الحرب نيابة عن إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

09:53 م 07/03/2026 تعديل في 08/03/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد بشرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة الشعب الإيراني.

عراقجي يتهم ترامب بتعطيل خفض التصعيد

وأضاف عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن بادرة الرئيس الإيراني تجاه جيراننا قوبلت بالتعطيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد عراقجي أن مسؤولية تشديد تحركات إيران في الدفاع عن نفسها تقع على عاتق الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح بعد عقود من الفشل، في خداع الإدارة الأمريكية لشن الحرب نيابة عن إسرائيل.

وأوضح عراقجي أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التصعيد، فهذا ما سيحصل عليه، لافتا إلى أنه أخبر مبعوثي ترامب خلال المحادثات إن الحرب لن تحسن موقف واشنطن التفاوضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الإدارة الأمريكية عباس عراقجي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
رمضان ستايل

تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
ترامب يعلق على مساعدة روسيا لإيران.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على مساعدة روسيا لإيران.. ماذا قال؟
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
شئون عربية و دولية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين