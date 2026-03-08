ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قصفت مدرسة البنات الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إيران هي التي فعلت ذلك".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، السبت، أنه سيتم البدء في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الوقت المناسب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لاختيار رئيس في إيران "لا يقودها إلى الحرب".

كما تحدث ترامب عن التحركات العسكرية البريطانية، حيث قال: "بريطانيا بدأت أخيرًا التفكير في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أقول لرئيس الوزراء البريطاني، لم نعد بحاجة إلى حاملتي الطائرات، لكننا لن ننسى".

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لمن ينضم إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرت بالفعل.

وذكر ترامب، أن القوات الأمريكية تحقق انتصارا في الحرب ضد إيران بفارق كبير، لافتًا إلى أنهم نجحوا في تدمير إمبراطورية الشر بالكامل

وأشار ترامب، إلى أن العملية العسكرية في إيران ستستمر لبعض الوقت، لانها تسير بشكل لا يصدق وهي في أفضل حالاتها، مؤكدًا أنه تم تدمير سلاح إيران الجوي والقضاء على جميع طائراتهم.