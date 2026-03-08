إعلان

ترامب: إيران هي من قصفت مدرسة البنات في طهران

كتب : عبدالله محمود

12:45 ص 08/03/2026 تعديل في 01:10 ص

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قصفت مدرسة البنات الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إيران هي التي فعلت ذلك".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، السبت، أنه سيتم البدء في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الوقت المناسب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لاختيار رئيس في إيران "لا يقودها إلى الحرب".

كما تحدث ترامب عن التحركات العسكرية البريطانية، حيث قال: "بريطانيا بدأت أخيرًا التفكير في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أقول لرئيس الوزراء البريطاني، لم نعد بحاجة إلى حاملتي الطائرات، لكننا لن ننسى".

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لمن ينضم إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرت بالفعل.

وذكر ترامب، أن القوات الأمريكية تحقق انتصارا في الحرب ضد إيران بفارق كبير، لافتًا إلى أنهم نجحوا في تدمير إمبراطورية الشر بالكامل

وأشار ترامب، إلى أن العملية العسكرية في إيران ستستمر لبعض الوقت، لانها تسير بشكل لا يصدق وهي في أفضل حالاتها، مؤكدًا أنه تم تدمير سلاح إيران الجوي والقضاء على جميع طائراتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أمريكا إيران وأمريكا قصف مدرسة البنات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
رمضان ستايل

تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..
حوادث وقضايا

سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
شئون عربية و دولية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين