بالصور- داليا البحيري تخطف الأنظار مع زوجها من أحدث ظهور

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة الفنان رضا البحراوي، إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها، طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها، لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف، وفاة الفنانة السورية رجاء قوطرش، أحدث ظهور للمطربة ميادة الحناوي، وغيرها من الأخبار.

الفنان رضا البحراوي يعلن وفاة والدته

أعلن الفنان رضا البحراوي، وفاة والدته، وذلك بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة طنطا.

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا تجمعها بابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، من الحرم المكي.

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها

تصدرت الطفلة السورية "شام" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات "تيك توك"، عاتبت خلاله السعوديين لعدم دعوتها لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards.

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها منشورًا طويلًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ويعد هذا أول رد رسمي صريح مع أزمة طلاق زوجها محمد عبد المنصف.

وفاة الفنانة السورية رجاء قوطرش

رحلت عن عالمنا الفنانة السورية رجاء قوطرش زوجة الفنان فؤاد حسن.

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين

حضر عدد من نجوم الفن، عزاء شقيق الفنانة شيرين، الذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

"شباب ورشاقة".. أحدث ظهور للمطربة ميادة الحناوي (صور وفيديو)

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن أحدث ظهور للنجمة والمطربة السورية ميادة الحناوي في أحدى الفنادق بدولة الإمارات.

رامز جلال ينشر فيديو كوميدي في Joy Awards: "اللي هيجيب سيرتنا هنوريه قرصتنا"

شارك النجم رامز جلال متابعيه فيديو كوميدي مع أصدقائه خلال حفل Joy Awards ، الذي أقيم السبت الماضي من الرياض.

"مع الأهرامات وأبو الهول".. ويل سميث ينشر صور جديدة من كواليس زيارته لمصر

يواصل النجم العالمي، ويل سميث نشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديوهات من زيارته الأخيرة لمصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

