ميرفت أمين تقدم واجب العزاء في شقيق الفنانة شيرين.. صور

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين

تصوير / نادر نبيل:

وصلت منذ قليل النجمة ميرفت أمين لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيق الفنانة شيرين، والمقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وحرصت ميرفت أمين على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحل وتعزية المقربين.

واستقبلت أسرة الراحل المعزيّن من الأصدقاء ونجوم الفن الذين حضروا لتقديم واجب العزاء والمواساة.

يذكر أن عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين، توفي يوم السبت الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.