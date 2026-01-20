إعلان

ميرفت أمين تقدم واجب العزاء في شقيق الفنانة شيرين.. صور

كتب : معتز عباس

07:30 م 20/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميرفت أمين تصل عزاء شقيق الفنانة شيرين (2)
  • عرض 4 صورة
    ميرفت أمين في عزاء شقيق شيرين (1)
  • عرض 4 صورة
    ميرفت أمين في عزاء شقيق شيرين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / نادر نبيل:

وصلت منذ قليل النجمة ميرفت أمين لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيق الفنانة شيرين، والمقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وحرصت ميرفت أمين على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحل وتعزية المقربين.

واستقبلت أسرة الراحل المعزيّن من الأصدقاء ونجوم الفن الذين حضروا لتقديم واجب العزاء والمواساة.

يذكر أن عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين، توفي يوم السبت الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.

عزاء شقيق الفنانة شيرين ميرفت أمين الفنانة شيرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
حكايات الناس

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج