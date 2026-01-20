إعلان

"احتراما لحزن رضا البحراوي".. عمر كمال يعلن قرار جديد حول أغنية "غاب"

كتب : مصطفى حمزة

03:04 م 20/01/2026

عمر كمال

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المطرب عمر كمال، عن إجراء جديد بشأن أغنيته "غاب"، التي كان من المقرر طرحها اليوم الثلاثاء.

وكشف عمر كمال، عن السبب عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "احتراما لحالة الحزن والوفاة عند أخونا رضا البحراوي، في وفاة أمه، قررت تأجيل نزول أغنيتي (غاب)، المقرر نزولها اليوم، لبعد أيام العزا".

وأعلن المطرب رضا البحراوي، وفاة والدته صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم في طنطا.

منشور عمر كمال

عمر كمال فيسبوك رضا البحراوي

