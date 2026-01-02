رمضان 2026.. كزبرة من كواليس "بيبو": "يا رب أجعل في وشنا القبول" (صورة)

شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له من كواليس تصوير مسلسله "بيبو" الذي يخوض بطولته ويعرض في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر كزبرة، الصورة التي يظهر فيها مرتديا ملابس عامل وممسكا بـ"مقشة"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل بيبو رمضان ٢٠٢٦، يا رب إجعل في وشنا القبول، تأليف أستاذ تامر محسن، وإخراج أستاذ أحمد شفيق، وإنتاج ميديا هب سعدي-جوهر".

مسلسل "بيبو" ينافس في موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، إسلام إبراهيم، وليد فواز، وعدد من الفنانين، وتأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.