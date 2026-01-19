أحمد خالد أمين ينعى الاستايلست ريهام عاصم

نعى المخرج أحمد خالد أمين، الاستايلست ريهام عاصم التي رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين بعد مرورها بأزمة صحية مفاجئة.

نشر أحمد خالد أمين صورة لها عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا ريهام ويصبر كل حبايبك وأسرتك".

وكانت الاستايلست ريهام عاصم تعرضت لوعكة صحية، وتم نقلها على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وحجزها في العناية المركزة.

ريهام عاصم تطالب متابعيها بالدعاء

كانت الاستايلست ريهام عاصم طلبت من متابعيها الدعاء لها بالخروج من العناية المركزة قبل أيام من رحيلها عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "ادعولي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم".

أحمد خالد أمين يواصل تصوير مسلسل "درش"

يواصل المخرج أحمد خالد أمين تصوير مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

