مسلسل "بطل العالم" يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته

كتب : هاني صابر

12:12 م 19/01/2026

مسلسل بطل العالم

تصدر اسم مسلسل "بطل العالم" لتريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عرض أولى حلقاتها أمس الأحد على شاشة قناة CBC، حيث تعرض يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل "بطل العالم" تدور أحداثه حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

المسلسل بطولة عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل بطل العالم التريند جوجل

