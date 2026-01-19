إعلان

موعد ومكان عزاء الفنان محمود بشير

كتب : هاني صابر

12:04 م 19/01/2026

الفنان الراحل محمود بشير

كتب- هاني صابر:

يقام اليوم الإثنين، عزاء الفنان القدير محمود بشير بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بمنطقة العجوزة عقب صلاة المغرب.

وتوفي الفنان محمود بشير، أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، خلال تواجده داخل المستشفى.

وكان الفنان محمود بشير، قد تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة خلال الساعات الأخيرة، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

يذكر أن، محمود بشير من مواليد 9 مارس عام 1950، إذ كان من أشهر أعماله، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996، و"حديث الصباح والمساء" عام 2001، و "الليل وآخره" 2003، و "عباس الأبيض في اليوم الأسود" عام 2004، و"أهو ده اللي صار" عام 2019.

محمود بشير مسجد عبد الرحمن الكواكبي

