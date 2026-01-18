تركي آل الشيخ عن فاروق حسني: "رجل عظيم من بلد عظيم"

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه بوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، من حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" الذي أقيم أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة قائلا: "رجل عظيم من بلد عظيم".

وقابل المستشار تركي آل الشيخ، وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بترحاب كبير أثناء تكريمه بجائزة"إنجاز العمر" بحفل توزيع جوائز "جوي أووردز".

وقام المستشار تركي آل الشيخ بتقبيل رأس "حسني"، وقال: "جائزة إنجاز العمر تتشرف بيه".