"فستان كاب وشعر باللون الأحمر"..غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في حفل "Joy Awards" 2026

كتب : مروان الطيب

08:25 م 17/01/2026

الفنانة غادة عبد الرازق

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق الأنظار فور وصولها على السجادة المخملية، بحفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت غادة عبد الرازق بفستان أسود جريء كاب وشعر أحمر، خطفت به الأنظار، وحاز على اعجاب الحضور.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

غادة عبد الرازق السعودية تركي آل الشيخ حفل توزيع جوائز جوي أووردز

