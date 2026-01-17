إعلان

دنيا سمير غانم بصحبة رامي رضوان في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026

كتب : منى الموجي

08:05 م 17/01/2026
كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تواجدت النجمة دنيا سمير غانم، على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه - Joy Awards 2026، المُقام اليوم السبت 17 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الحفل معها زوجها الإعلامي رامي رضوان، لمساندتها ودعمها، إذ تتنافس على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم روكي الغلابة.

الحفل يشهد حضور كوكبة من النجوم والمشاهير في مختلف المجالات، بينهم: نادية الجندي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، لبلبة، أحمد السقا، فيفي عبده، يوسف الشريف، شيري عادل، رامي إمام، مايان السيد، هنا الزاهد، نسرين طافش، أصالة، حسن الرداد، محمد إمام، جيهان الشماشرجي، عاصي الحلاني، أحمد سعد، تامر عاشور، هند صبري، خالد سليم.

