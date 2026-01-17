ميلي بوبي براون عن حفل "Joy Awards" 2026: "لم أحضر حفل بهذه الضخامة من قبل"

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أنارت الألعاب النارية والأضواء الذهبية، سماء مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، قبل انطلاق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- Joy Awards 2026.

وبدأت السجادة الخزامية للحفل في استقبال الحضور وضيوف الحفل، ومن بينهم: ورد الخال، فارس ياغي.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ويشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى، مع تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين، والشخصيات العامة.