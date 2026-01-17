إعلان

بالصور| الألعاب النارية والأضواء تنير سماء الرياض قبل حفل Joy Awards 2026

كتب : منى الموجي

05:46 م 17/01/2026
    الألعاب النارية والأضواء تنير سماء الرياض قبل حفل Joy Awards 2026 (3)
    الألعاب النارية والأضواء تنير سماء الرياض قبل حفل Joy Awards 2026 (4)
    الألعاب النارية والأضواء تنير سماء الرياض قبل حفل Joy Awards 2026 (1)
    الألعاب النارية والأضواء تنير سماء الرياض قبل حفل Joy Awards 2026 (2)

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أنارت الألعاب النارية والأضواء الذهبية، سماء مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، قبل انطلاق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- Joy Awards 2026.

وبدأت السجادة الخزامية للحفل في استقبال الحضور وضيوف الحفل، ومن بينهم: ورد الخال، فارس ياغي.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ويشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى، مع تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين، والشخصيات العامة.

الألعاب النارية Joy Awards 2026 حفل توزيع الجوائز Joy Awards السعودية تركي آل الشيخ

