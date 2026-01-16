إعلان

صور وفيديو من الكواليس..مدحت العدل يحتفل بعيد ميلاده في كواليس مسرحية "أم كلثوم"

كتب : مروان الطيب

10:17 م 16/01/2026
    مدحت العدل مع فريق العمل
    مدحت العدل مع ريم العدل
    مدحت العدل يحتفل بعيد ميلاده
    مدحت العدل من كواليس احتفاله بعيد ميلاده

احتفل السيناريست مدحت العدل بعيد ميلاده في كواليس العرض المسرحي "أم كلثوم: دايبين في صوت الست".

نشر مدحت العدل صور ومقطع فيديو من كواليس الاحتفال عبر حسابه على انستجرام ظهر خلالها مع فريق عمل المسرحية وهم يحتفلون بعيد ميلاده.

وكتب مدحت العدل على الفيديو: "ممتن من قلبي لكل حد فاجأني واحتفل بعيد ميلادي ليلة أمس في عرض أم كلثوم (دايبين في صوت الست) وسط الجمهور العزيز، في آخر ليلتين عرض على مسرح المسرح وقبل انتقالها لمسرح العاصمة الجديدة؛ مفاجأة جميلة جدًا ومش هتتنسي، شكر كبير لكل صناع العرض على الحب والمجهود والطاقة اللي اتحطت في كل تفصيلة".

كواليس مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست"

مسرحية "أم كلثوم" تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر . ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

اخر مشاركات مدحت العدل في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات السيناريست مدحت العدل في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024

مدحت العدل يحتفل بعيد ميلاده كواليس مسرحية أم كلثوم السيناريست مدحت العدل بعيد مدحت العدل على إنستجرام

