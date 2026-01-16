إعلان

أحمد السعدني يهنئ شقيقته ميريت على صدور كتابها الجديد

كتب : مروان الطيب

06:31 م 16/01/2026 تعديل في 06:39 م

أحمد السعدني

كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان أحمد السعدني شقيقته ميريت السعدني على صدور كتابها الجديد بعنوان "دليل" وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه انستجرام.

أعاد السعدني نشر غلاف الكتاب وكتب: "ألف مبروك ربنا يجازيكي كل خير".

آخر مشاركات أحمد السعدني

عرض للفنان أحمد السعدني عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها فيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، كما شارك بفيلم "ولنا في الخيال حب" وسط مجموعة من النجوم الشباب هم مايان السيد.

إلى جانب مشاركته في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

أعمال ينتظر عرضها أحمد السعدني
يشارك أحمد السعدني الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي بطولة فيلم "الجواهرجي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أحمد السعدني ميريت السعدني

