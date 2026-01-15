ظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز وهى ترقص احتفالا بعيد ميلادها، وذلك داخل كواليس تصوير مسلسلها "وننسى اللي كان" الذي تخوض من خلالها المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

وحرصت الفنانة إلهام وجدي، على إلتقاط فيديو من احتفالية عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز في لوكيشن التصوير، ونشرته عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي قوية وجميلة وجدعة، كل سنة وحب الناس ليكي يزيد أكتر وأكتر".

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بالفيديو وهي ترقص مع صناع المسلسل المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري والفنانة إيمان السيد والفنانة إلهام وجدي والفنان محمد لطفي.

وتخوض ياسمين عبدالعزيز، المنافسة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.