إعلان

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور وفيديو)

كتب : هاني صابر

08:12 م 15/01/2026 تعديل في 08:15 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (2)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (3)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (5)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (4)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (6)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (8)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (7)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (10)
  • عرض 12 صورة
    عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في كواليس وننسى اللي كان (9)
  • عرض 12 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وعمرو محمود ياسين
  • عرض 12 صورة
    محمد لطفي في عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز وهى ترقص احتفالا بعيد ميلادها، وذلك داخل كواليس تصوير مسلسلها "وننسى اللي كان" الذي تخوض من خلالها المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

وحرصت الفنانة إلهام وجدي، على إلتقاط فيديو من احتفالية عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز في لوكيشن التصوير، ونشرته عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي قوية وجميلة وجدعة، كل سنة وحب الناس ليكي يزيد أكتر وأكتر".

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بالفيديو وهي ترقص مع صناع المسلسل المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري والفنانة إيمان السيد والفنانة إلهام وجدي والفنان محمد لطفي.

وتخوض ياسمين عبدالعزيز، المنافسة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها ياسمين عبدالعزيز تحتفل عيد ميلادها الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل وننسى اللي كان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
حوادث وقضايا

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
كريم فهمي يوجه رسالة تهنئة لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها..والأخيرة ترد
زووم

كريم فهمي يوجه رسالة تهنئة لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها..والأخيرة ترد
مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات