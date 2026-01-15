تصدر اسم فيلم "سيكو سيكو" تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع ترشيحه لجائزة "الفيلم المفضل" في حفل جوائز "Joy Award".

ويتنافس فيلم "سيكو سيكو" على جائزة "الفيلم المفضل" ضمن 3 أفلام أخرى، وهي: "الزرفة"، و"عرس النار – سلسلة وحوش"، و"هوبال".

يذكر أن فيلم "سيكو سيكو" حقق نجاحًا واسعًا وإيرادات كبيرة منذ بداية طرحه في السينمات.

فيلم "سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وبطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبد الحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

