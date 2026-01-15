أعلن الفنان مجدي عبيد وفاة شقيق الفنانة حنان يوسف اليوم الخميس، الموافق 15 يناير.

ونشر مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "يا الله يا دي وجع القلب الموجوع، الرفيق الصديق الخلوق، طارق يوسف، القاص وأحد زعماء الحركة الطلابية في السبعينات، والذي انحاز للطبقات الشعبية والمهمشين وقضايا العمال، والذي حمل هموم الوطن والمواطن طيلة حياته، فاضت روحه ورحل عن دنيانا إلى سماء أرحب وأوسع، آخر مرة تقابلنا فيها بعد غياب سنين كانت في عزاء في عمر مكرم، وواساني لمرضي وقال كلنا هذا الرجل يا مجدي".

وتابع: "افترقنا على أن نلتقي في موعد آخر لنجتر ذكريات الماضي الذي كان جميلًا.. لم أكن أعرف أنها المرة الأخيرة التي سوف أراه، نعزي أنفسنا يا صاحبي.. وعزائي للأسرة والرفاق، والأصدقاء والزملاء ومحبيه والحركة الوطنية المصرية".

وأضاف: "إلى أن نلتقي، لروحك النبيلة المخلصة دائمًا والمقاومة والمبدعة، السلام والسكينة والرحمة والمحبة. لم ولن ننسَ مناضلينا الشرفاء".

