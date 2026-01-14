علقت الفنانة آيتن عامر، على خسارة المنتخب المصري من منتخب السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ونشرت آيتن، صورة للاعبي المنتخب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله على كل حال.. قدمتوا كل اللي عليكم وكنتم أبطال".

وتلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن، الهزيمة الأولى في منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالمغرب 2025-2026، وذلك من نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في دور نصف النهائي.