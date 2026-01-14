نفى الفنان إسلام إبراهيم الأنباء المتداولة حول مرضه، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل تصوير أعماله حاليًا.

وجاء في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أنا الحمد لله كويس وبخير وزي الفل وبصور حاليًا، اللهم أدم علينا نعمة الصحة والستر، ودي تجربة مرض اتكلمت عنها من فترة كبيرة".

وتابع: "أنا مش فاهم يعني إيه نزول الخبر في أكتر من موقع بالشكل المكثف ده وفي التوقيت ده ومش على لساني، أنا ما كلمتش أي صحفي بقالي أكتر من شهر. عموما لو أي حد غرضه يضرني ربنا يهديه".

وكان إسلام إبراهيم أعلن منذ فترة خلال استضافته ببرنامج "مساء الياسمين" المذاع على قناة "الشمس" عن إصابته بمرض مناعي يعرف بـ"الأوتو إميون"، وهو اضطراب مناعي يتسبب في هجوم الجهاز المناعي على أعضاء الجسم بدلا من حمايتها.

