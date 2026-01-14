إعلان

إسلام إبراهيم يرد على شائعات مرضه: "أي حد غرضه يضرني ربنا يهديه"

كتب : نوران أسامة

02:00 م 14/01/2026

الفنان إسلام إبراهيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى الفنان إسلام إبراهيم الأنباء المتداولة حول مرضه، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل تصوير أعماله حاليًا.

وجاء في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أنا الحمد لله كويس وبخير وزي الفل وبصور حاليًا، اللهم أدم علينا نعمة الصحة والستر، ودي تجربة مرض اتكلمت عنها من فترة كبيرة".

وتابع: "أنا مش فاهم يعني إيه نزول الخبر في أكتر من موقع بالشكل المكثف ده وفي التوقيت ده ومش على لساني، أنا ما كلمتش أي صحفي بقالي أكتر من شهر. عموما لو أي حد غرضه يضرني ربنا يهديه".

وكان إسلام إبراهيم أعلن منذ فترة خلال استضافته ببرنامج "مساء الياسمين" المذاع على قناة "الشمس" عن إصابته بمرض مناعي يعرف بـ"الأوتو إميون"، وهو اضطراب مناعي يتسبب في هجوم الجهاز المناعي على أعضاء الجسم بدلا من حمايتها.

إسلام إبراهيم عبر فيسبوك

اقرأ أيضًا:

بمناسبة عيد ميلاده.. يسرا توجه رسالة لـ مدحت العدل

"لا يا صلاح بلاش الدم".. أيتن عامر تدعم المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال

شريف رمزي يحيى ذكرى وفاة والده: "كل سنة بتعدي علي وفاته بتحسسني بفراقه"

الإثنين.. ملتقى الهناجر يناقش "المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية تروي قصة الانسان المصري"

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"

الفنان إسلام إبراهيم شائعات مرض إسلام إبراهيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
أخبار مصر

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"
زووم

رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور