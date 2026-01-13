إعلان

شيرين عبد الوهاب تحصد جائزة "أفضل فنانة في شمال أفريقيا" بحفل توزيع جوائز الموسيقى الأفريقية

كتب : مروان الطيب

10:00 م 13/01/2026

المطربة شيرين عبد الوهاب

حصدت الفنانة شيرين عبد الوهاب جائزة "أفضل فنانة في شمال أفريقيا" بحفل توزيع جوائز الموسيقى الأفريقية "AFRIMA".

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته على انستجرام، إذ تم الإعلان عن فوز شيرين عبد الوهاب بجائزة "أفضل فنانة في شمال أفريقيا" عن ألبوم "أتمنى أنساك" الذي طرح خلال العام الماضي.

كشف مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، أسباب نقلها داخل سيارة إسعاف إلى منزل صديقة لها، مساء أول أمس الأحد.

وتحدث مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح لـ"مصراوي"، قال: "شيرين كانت تعاني من نزلة برد قوية، وبسبب زيادة التعب، وخوفا من تحوله إلى التهاب رئوي، وافقت على اقتراح نقلها في سيارة الاسعاف، إلى منزل صديقة لها".

وتابع: "المطربة شيرين عبد الوهاب كانت بالبداية غير متقبلة الفكرة، لكن تم إقناعها للاطمئنان على صحتها، وتوفير الرعاية، وكذلك من باب الدعم و التغير النفسي".

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عن مساعيه لدعم المطربة بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، ومتابعة من وزير التضامن د. مايا مرسي.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب برنامج ET بالعربي انستجرام

