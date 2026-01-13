تعرض المسرحية التونسية "الهاربات" على مسرح الجمهورية مساء غد الأربعاء ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي.

وتقام هذه الدورة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

وعقدت اليوم الندوة الثانية عشرة من فعاليات المهرجان، عن العرض التونسي "الهاربات" تأليف وإخراج وفاء طبوبي، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان، بحضور المخرج غنام غنام مسؤول المجال الإعلامي للمهرجان.

وقالت مؤلفة ومخرجة العرض التونسي "الهاربات" وفاء طبوبي، إن العرض تجربة جديدة وعمل شاق استمر لفترة كبيرة من التدريب، لتركيب الشخصية وربط الفرجة بكل عناصر العمل المسرحى، وهو عرض يتحدث عن قضايا مجتمعية تمسنا جميعا، لافتة إلى أنها تهوى المسرح وتعمل مسرح بالشكل الذي تريده وقت ما تريد ذلك، وتستمتع وتحب ما تعمل، وهى شخصية بسيطة كالمسرح الذي تصنعه.

وتابعت: تونس لديها إنتاج غزير سنويا من العروض المسرحية، وأشكال مختلفة مثل مسرح الماريونيت ومسرح الطفل، ونفكر ونصنع الفرجة في كل وقت ونواصل الأعمال المسرحية دائما ولا نتوقف، ولدينا مسرحيين من فئات عمرية مختلفة قدموا إبداعاتهم التي جذبت الجمهور بشكل كبير.

وتحدث فريق العمل الحاضر فى منصة الندوة، "الفنانة فاطمة بن سعيدان، الفنانة منيرة الزكراوي، الفنانة لبنى نعمان، الفنان أسامة الجنايني، الفنانة أميمة البحري، الفنانة صبرين عمر"، وعبير القمري مساعدة المخرجة، عن أعمالهم السابقة، كما أعربوا عن سعادتهم بالعمل مع مخرجة متميزة وجادة فى عملها وعاشقة للمسرح.