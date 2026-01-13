أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة مع النجم محمد إمام في مسلسل "الكينج"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 على شاشة MBC، وذلك خلال لقائها ببرنامج "عرب وود".

وقالت حنان مطاوع: "سعيدة بالتعاون مع محمد إمام في مسلسل الكينج، وهتشوفوا عمل مختلف".

ورد محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، قائلًا: "ده أنا اللي سعيد يا حبيبتي إني شغال مع فنانة جامدة زيك، منورة المسلسل ومنورانا معاكي".

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

