إعداد- منى الموجي:

يشارك عدد كبير من نجوم الفن، جمهورهم ومتابعي حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ولقطات من حياتهم الشخصية ومن كواليس أعمالهم الفنية، ونستعرض في السطور التالية، أبرز ما نشروه يوم الاثنين 12 يناير 2026.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورًا جديدة بإطلالة شتوية، نالت إعجاب جمهورها، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت "الضحكة بتخلينا نهون على بعضينا".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة عبر "انستجرام"، وأشارت إلى أنها التقطتها في حفل وداع السفيرة الأمريكية في مصر، وكان من بينها صورة جمعتها بالنجم حسين فهمي.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر عبر "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان محمد جمعة، وعلق "شكرا أخويا وحبيبي وصاحبي النجم محمد جمعة على ظهوره كضيف شرف لحلقة 3 من مسلسل لعبة وقلبت بجد، نورتنا وشرفتنا يا جمعة يا عسل".

أمير صلاح الدين

شارك الفنان أمير صلاح الدين جمهوره صورة جديدة بالأبيض والأسود، ونشرها على موقع انستجرام.

يارا السكري

كشفت الفنانة يارا السكري عن صور جديدة، نشرتها على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية على البحر.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر موقع انستجرام، وعلقت "السلام الداخلي هو النجاح الجديد".

أمير المصري

شارك الفنان أمير المصري جمهوره فيديو يضم لقطات وصورا من العرض الخاص لفيلمه "Giant"، وعلق "مبسوط إني أخيرا فيلم GIANT في مصر، مهما اتعرض حوالين العالم بستنى رد فعل جمهور مصر بلدي، شكرا لكل أصحابي والجمهور والضيوف اللي حضروا العرض الخاص للفيلم. سعيد وممتن ومبسوط جدا. فيلم GIANT في السينمات 14 يناير، هستناكم تبعتولي رأيكم".

أحمد داش

شارك الفنان أحمد داش جمهوره على موقع انستجرام، صورة تجمعه بالفنان أمير المصري، وعلق "من عرض فيلم أخويا النجم العالمي أمير المصري. خطوة كبيرة جدا جدا إن ممثل مصري بيشيل فيلم إنجليزي كبير ومهم عن أسطورة الملاكمة نسيم حميد".

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور عبر "انستجرام" صورًا من زيارتها لـ تركيا، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة.

جنات

نشرت المطربة جنات صورًا من أمام كعكة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع انستجرام.