بـ فستان أنيق.. جوليا روبرتس تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026


كتب- مروان الطيب:

04:24 ص 12/01/2026
    النجمة جوليا روبرتس (1)
    جوليا روبرتس على الريد كاربت (1)

حضرت النجمة العالمية، جوليا روبرتس، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

وخطفت جوليا روبرتس فور وصولها على الريد كاربت، إذ التقطت العديد من الصور التذكارية.

النجمة "جوليا روبرتس" مرشحة هذا العام لجائزة أفضل ممثلة عن فيلم الدراما "After the Hunt" وسط منافسة شرسة بين عدد من النجمات.

وشهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا من أبرز النجوم، منهم: سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لوران، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

